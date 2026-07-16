В заповеднике в Приморье сфотографировали самку леопарда с детенышем

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала самку леопарда с детенышем. Об этом сообщается на сайте национального парка.

Кадры были получены в ходе планового фотомониторинга в северной части заповедника. Сотрудники «Земли леопарда» по индивидуальному рисунку пятен определили, что матерью стала Сахаринка, которая приобрела всероссийскую известность благодаря участию в престижном фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна».

Сахаринке сейчас около пяти лет, и у нее первое подтвержденное потомство. Полугодовалый котенок неотлучно следует за матерью, от которой пока полностью зависит.

В материале отмечается, что в национальном парке действует крупнейшая в России сеть фотомониторинга. В лесах заповедника и на прилегающих территориях работают свыше 500 автоматических камер, которые помогают ученым непрерывно фиксировать перемещения леопардов, оценивать их здоровье, регистрировать рождение котят и пополнять индивидуальные биографии.

18 июня сообщалось, что краснокнижного леопарда заметили у жилых домов в Приморском крае.

Ранее в Приморье самка леопарда впервые стала прабабушкой.