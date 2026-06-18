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Общество

В Приморье леопард устроил привал у жилых домов

Amur Mash: краснокнижного леопарда заметили у жилых домов в Приморье
Телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»

В Приморье леопард устроил привал возле жилых домов в селе Барабаш. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, краснокнижный хищник не впервые появляется в этом селе — его уже замечали у пожарной части. На этот раз местные жители наблюдали за ним прямо из окон. После недолгого привала хищник ушел в лес, отметили очевидцы.

Дальневосточный леопард — один из самых малочисленных подвидов крупных кошек в мире. Сейчас основная часть популяции обитает на юго-западе Приморского края. На территории села Барабаш находится национальный парк «Земля леопарда» — главный центр сохранения редкой кошки. В нацпарке живут четыре вида диких кошек: дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Все они, кроме рыси, занесены в Красную книгу. За животными наблюдают 500 фотоловушек, распределенных по всей территории.

До этого тигр устроил засаду возле туалета в селе Кугуки в Приморском крае. Зверя засняли камеры наблюдения. Представитель семейства кошачьих долго сидел около лестницы, ведущей к уборной, будто ждал своей очереди.

Ранее тигра-людоеда отловили в Приморье.

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