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Общество

В Приморье самка леопарда впервые стала прабабушкой

Самка дальневосточного леопарда в Приморье Грация стала прабабушкой
Национальный парк «Земля леопарда»

Ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае впервые зафиксировали самку дальневосточного леопарда, которая стала прабабушкой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первой известной науке самкой с правнуком стала леопард Leo 23F по кличке Грация. За время наблюдений она принесла десять детенышей в пяти выводках, стабильно рожая потомство раз в два года. В национальном парке отметили, что такой уровень плодовитости стал рекордным за всю историю научных наблюдений за этим подвидом в дикой природе.

Установить появление правнука удалось благодаря генеалогическому древу, которое составили сотрудники научного отдела «Земли леопарда». Выяснилось, что внучка Грации — самка Leo 280F — родила собственного детеныша.

По данным специалистов, как минимум семь взрослых потомков Грации расселились по территории национального парка, еще один освоился в Китае. Родословная этой самки сейчас включает четыре поколения и является одной из самых длинных, известных науке.

В беседе с РИА Новости представители национального парка отметили, что подобные данные о дальневосточных леопардах не удавалось получить. Проследить появление внуков и правнуков стало возможным благодаря многолетней работе крупнейшей сети фотомониторинга.

В учреждении подчеркнули, что только специалисты «Земли леопарда» могут изучать изменения внутри популяции дальневосточных леопардов и составлять их генеалогические древа. Аналогичная работа в Китае, где также обитают эти хищники, пока не ведется. Сейчас на территории национального парка одновременно фиксируются бабушки, внуки и впервые — прабабушка, что специалисты назвали уникальным случаем.

Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных представителей семейства кошачьих. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на приграничной территории Китая. Несколько особей также были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции сосредоточена в национальном парке «Земля леопарда». По последним данным, численность дальневосточных леопардов в России превышает 120 особей.

Ранее сообщалось, что лиса и еж устроили совместный ужин в Приморском крае.

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