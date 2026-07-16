Кувейт атаковали беспилотники

Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом генеральный штаб вооруженных сил эмирата заявил в соцсети X.

В ведомстве отметили, что атака БПЛА происходит в результате «иранской агрессии».

«Начальство Генерального штаба армии заявляет, что звуки взрывов, если они будут услышаны, являются результатом перехвата системами ПВО вражеских атак», – говорится в публикации.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президенты США и Ирана. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее в США раскрыли возможные траты на операцию в Иране.