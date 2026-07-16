В Совфеде предложили сделать зарубежные права россиян бессрочными в РФ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями при въезде в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на отзыв в правительство.

Согласно инициативе, отменить предлагается действующее правило, по которому иностранные водительские права становятся недействительными через год после первого въезда гражданина РФ в страну. Льгота будет распространяться на россиян, которые постоянно проживают в государстве — участнике Конвенции о дорожном движении и находятся в России менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

В настоящее время исключение из этого правила действует только для водительских удостоверений, выданных в Белоруссии.

До этого сообщалось, что российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».