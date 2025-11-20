В России хотят ввести автоматизированный прием экзаменов на права

Российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России.

Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов.

В России сдача водительских экзаменов включает два этапа — теоретический и практический. Для наиболее распространенных категорий В, С и D от традиционной «площадки» отказались: практическую часть сразу проводят в условиях городского движения.

13 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при формировании рейтинга автошкол будут учитываться «итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники».

Ранее сообщалось, что обучение в автошколе в 2026 году подорожает на 10%.