Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Подаренные Россией Казахстану тигры стали охотиться

Завезенные из России в Казахстан тигры начали охотиться в вольерах
Shutterstock

Четыре переданных Россией Казахстану амурских тигров начали охотиться в вольерах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он отметил, что хищники прекрасно двигаются по вольерам, и каждый в силу своего возраста охотится. Для тигрят выпускают кроликов, которые имитируют подходящих им по размеру добычи зайцев. Взрослым тиграм выпускают кабанов, кроликов и иногда оленей.

Арамилев пояснил, что в ближайшее время российские и казахстанские специалисты оценят, как охотятся хищники. Если все будет нормально, то взрослых тигров скоро выпустят из вольеров.

28 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: двух взрослых из дикой природы и двух тигрят из реабилитационного центра. Животных подарили в рамках совместного плана мероприятий, который президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в ноябре 2025 года.

Ранее Путин поблагодарил Таджикистан за переданных России снежных барсов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!