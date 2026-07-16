Подаренные Россией Казахстану тигры стали охотиться

Четыре переданных Россией Казахстану амурских тигров начали охотиться в вольерах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он отметил, что хищники прекрасно двигаются по вольерам, и каждый в силу своего возраста охотится. Для тигрят выпускают кроликов, которые имитируют подходящих им по размеру добычи зайцев. Взрослым тиграм выпускают кабанов, кроликов и иногда оленей.

Арамилев пояснил, что в ближайшее время российские и казахстанские специалисты оценят, как охотятся хищники. Если все будет нормально, то взрослых тигров скоро выпустят из вольеров.

28 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: двух взрослых из дикой природы и двух тигрят из реабилитационного центра. Животных подарили в рамках совместного плана мероприятий, который президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в ноябре 2025 года.

Ранее Путин поблагодарил Таджикистан за переданных России снежных барсов.