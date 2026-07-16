Поставщиков медперчаток заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета

Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему возможных хищений бюджетных средств при государственных закупках медицинских перчаток. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ущерб может достигать 2,5 млрд рублей — именно на такую сумму госконтракты получила компания «Грундлаге» и аффилированные с ней юридические лица, которые находятся в центре расследования. Как утверждается, участники схемы поставляли в больницы и поликлиники дешевые медицинские перчатки китайского производства с высоким содержанием цинка, однако оформляли их как продукцию российского производства более высокого качества. Это позволяло компаниям пользоваться преимуществами, предусмотренными для отечественных производителей, и выигрывать государственные аукционы.

По информации источника «Известий», Басманный суд Москвы уже арестовал двух фигурантов уголовного дела. В материалах расследования насчитывается около 100 эпизодов, связанных с закупками медицинских перчаток более чем в 50 регионах России.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет механизм, с помощью которого, по версии правоохранителей, поставщики выдавали импортную продукцию за российскую и получали преимущества при участии в государственных закупках.

До этого Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий по делу о хищении у Минобороны более 500 млн рублей на контрактах в Дагестане.

Ранее стало известно, что «Десятый подшипниковый завод» при выполнении гособоронзаказа завышал цены на товары для министерства обороны в восемь раз.