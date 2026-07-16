Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Поставщиков медперчаток заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета

«Известия»: на закупках медперчаток для больниц похитили 2,5 млрд рублей
Ольга Смольская/РИА «Новости»

Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему возможных хищений бюджетных средств при государственных закупках медицинских перчаток. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ущерб может достигать 2,5 млрд рублей — именно на такую сумму госконтракты получила компания «Грундлаге» и аффилированные с ней юридические лица, которые находятся в центре расследования. Как утверждается, участники схемы поставляли в больницы и поликлиники дешевые медицинские перчатки китайского производства с высоким содержанием цинка, однако оформляли их как продукцию российского производства более высокого качества. Это позволяло компаниям пользоваться преимуществами, предусмотренными для отечественных производителей, и выигрывать государственные аукционы.

По информации источника «Известий», Басманный суд Москвы уже арестовал двух фигурантов уголовного дела. В материалах расследования насчитывается около 100 эпизодов, связанных с закупками медицинских перчаток более чем в 50 регионах России.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет механизм, с помощью которого, по версии правоохранителей, поставщики выдавали импортную продукцию за российскую и получали преимущества при участии в государственных закупках.

До этого Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий по делу о хищении у Минобороны более 500 млн рублей на контрактах в Дагестане.

Ранее стало известно, что «Десятый подшипниковый завод» при выполнении гособоронзаказа завышал цены на товары для министерства обороны в восемь раз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!