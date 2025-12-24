На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК России расследовал дело о хищениях у Минобороны в Дагестане

СК: дело 5 фигурантов о хищении у МО РФ более 500 млн рублей расследовали
true
true
true
close
РИА Новости

Следственный комитет России рассказал РИА Новости о завершении следственных действий по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей на контрактах в Дагестане.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении сотрудников ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО «Трест» Марата Магомедова, а также граждан Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, госзаказчик заключил с ФГУП «ГУСС» контракты на возведение объектов в Дагестане на сумму свыше 1 млрд рублей. Обязанности по надлежащему выполнению договоров возлагались на обвиняемых.

Как установлено, в период с 2020 по 2023 год в ходе работ Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев искусственно завысили стоимость материалов и похитили более 500 миллионов рублей, нанеся тем самым министерству обороны ущерб в особо крупном размере.

Сейчас Абаев, Пронюшкин и Магомедов арестованы, а Геворкова и Абдуллаева объявили в международный розыск.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 39,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных Росгвардии по госконтракту на строительство инфраструктуры военного городка.

По версии следствия, руководство строительной компании ООО «Виту проект» вместе с неустановленными должностными лицами 4-го центра заказчика-застройщика Росгвардии похитили деньги, обманув заказчика о намерении выполнить работы. Контракт был заключен на 374 млн рублей и позднее увеличен до 426 млн рублей. Подрядчик получил аванс 211 млн рублей, но фактически сдал работы лишь на 55 млн рублей, после чего прекратил деятельность.

Ранее в Махачкале осудили экс-чиновника Пенсионного фонда за многомиллионное хищение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами