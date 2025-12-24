СК России расследовал дело о хищениях у Минобороны в Дагестане

СК: дело 5 фигурантов о хищении у МО РФ более 500 млн рублей расследовали

Следственный комитет России рассказал РИА Новости о завершении следственных действий по делу пяти фигурантов о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей на контрактах в Дагестане.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении сотрудников ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемира Абаева и Виталия Пронюшкина, генерального директора ООО «Трест» Марата Магомедова, а также граждан Роберта Геворкова и Тагира Абдуллаева, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, госзаказчик заключил с ФГУП «ГУСС» контракты на возведение объектов в Дагестане на сумму свыше 1 млрд рублей. Обязанности по надлежащему выполнению договоров возлагались на обвиняемых.

Как установлено, в период с 2020 по 2023 год в ходе работ Абаев, Пронюшкин, Магомедов, Геворков и Абдуллаев искусственно завысили стоимость материалов и похитили более 500 миллионов рублей, нанеся тем самым министерству обороны ущерб в особо крупном размере.

Сейчас Абаев, Пронюшкин и Магомедов арестованы, а Геворкова и Абдуллаева объявили в международный розыск.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 39,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных Росгвардии по госконтракту на строительство инфраструктуры военного городка.

По версии следствия, руководство строительной компании ООО «Виту проект» вместе с неустановленными должностными лицами 4-го центра заказчика-застройщика Росгвардии похитили деньги, обманув заказчика о намерении выполнить работы. Контракт был заключен на 374 млн рублей и позднее увеличен до 426 млн рублей. Подрядчик получил аванс 211 млн рублей, но фактически сдал работы лишь на 55 млн рублей, после чего прекратил деятельность.

