Следствие по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа завершилось

СК завершил расследование по делу о хищении на Десятом подшипниковом заводе
Максим Блинов/РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела о хищении 2,2 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа «Десятым подшипниковым заводом». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.

В хищении обвинили собственников предприятия Алексея и Людмилу Кулешовых, четверых топ-менеджеров и бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина. Их обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

По версии следствия, бывшие и действующие руководители ООО «Десятый подшипниковый завод», а также чиновник Минобороны и несколько гражданских лиц могли похитить более 800 млн рублей. Как выяснили следователи, в 2020–2021 годах завод заключил контракты на поставку подшипников на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако, как предполагается, фигуранты дела искусственно завысили цены и подделали документы, присвоив значительную часть средств.

Среди подозреваемых в том числе бывший директор по экономике Николай Борисов, гендиректор предприятия Александр Дьяченко, начальник военного представительства Сухомлин и еще три человека. Оперативное сопровождение дела обеспечила ФСБ.

Ранее стало известно, что Десятый подшипниковый завод завысил цены на товары для МО в 8 раз.

