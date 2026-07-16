Названы самые крупные импортеры виски в Россию в первом квартале 2026 года

Латвия и Польша стали крупнейшими импортерами виски в Россию в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года Россия импортировала виски на сумму около $62,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб разных стран.

Крупнейшим поставщиком виски стала Латвия, экспортировавшая в Россию продукцию на 48,3 млн долларов. На втором месте находится Великобритания, объем поставок которой составил $3,8 млн долларов.

В число крупнейших экспортеров также вошли Грузия ($1,7 млн), Италия ($1,3 млн), Литва ($1,1 млн) и Испания ($1 млн). Кроме того, виски в Россию поставляли Польша — примерно на $650 тысяч и Армения — на $630 тысяч.

В марте сообщалось, что по итогам 2025 года Россия нарастила импорт водки на 17%. Согласно расчетам Евростата и национальных статистических служб, общий объем поставок составил $19,6 млн, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Крупнейшими поставщиками стали Латвия с объемом $11,8 млн, Казахстан — $4,2 млн и Литва — $888,8 тыс. В пятерку также вошли Армения и Дания с показателями $575,9 тыс. и $496,3 тыс.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.