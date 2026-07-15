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Общество

«Целью было убить всех троих»: Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации теракта в Монако

Ермолаев обвинил ГУР Украины в покушении на его семью в Монако
vadym.iermolaiev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки (ГУР) Украины в организации покушения. Об этом сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на его письмо.

В рукописном обращении, направленном через украинскую юридическую фирму, Ермолаев заявил, что на основании материалов расследования убежден в причастности действующих сотрудников ГУР к покушению. По его словам, операция не ограничивается непосредственными исполнителями, к ней причастны офицеры разведки, некоторые из которых близки к руководству службы. Он подчеркнул, что если агенты разведки используют свое положение для организации убийства семьи на европейской территории, это вопрос международной безопасности.

«Их целью было убить нас всех троих, независимо от возраста или пола», — заявил Ермолаев.

При этом бизнесмен выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за личное внимание к делу и оказанную помощь.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева, пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями. В убийстве признался действующий сотрудник ГУР, задержанный вместе с бывшим правоохранителем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты предрекли последствия для Украины после покушения на Ермолаева.

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