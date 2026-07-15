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Общество

Адвокат рассказал о результатах допроса основательницы SOS Donbass во Франции

Допрос создательницы SOS Donbass Новиковой не дал новых доказательств против нее
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Допрос основательницы SOS Donbass Анны Новиковой не предоставил французскому суду новых доказательств против нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Филиппа де Веля.

По словам юриста, допрос длился больше двух с половиной часов.

«У меня сложилось впечатление, что Анну пытаются загнать в угол вопросами, а она отвечает совершенно свободно, без колебаний», — сказал де Вель.

Он также отметил, что судья как-будто был немного раздражен тем, что ему не удавалось найти точку опоры для предъявленного ей обвинения.

Адвокат также заявил, что французский суд отклонил очередное ходатайство об освобождении Новиковой под судебный контроль. По его словам, дело будет рассматриваться во Франции еще пару лет, и защита намерена добиваться освобождения основательницы SOS Donbass из тюрьмы.

В ноябре прошлого года издание Parisien сообщило, что 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Их обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Власти республики утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и работали под видом гуманитарной деятельности». Оба задержанных отрицали предъявленные обвинения.

В мае 2026 года суд Франции отказал Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. В российском посольстве отметили, что, к сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее российский военкор призвал поддержать Анну Новикову, арестованную во Франции.

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