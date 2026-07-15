Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Тюмени вылетевший самолет вернулся в аэропорт из-за поломки силовой установки

Летевший из Тюмени в Белоярский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Илья Наймушин/РИА Новости

Самолет Ан-2, следовавший из Тюмени в Белоярский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Из заявления следует, что воздушное судно приземлилось на территории аэродрома примерно в 9:00 по местному времени (7:00 мск). Экипаж решил вернуться в Тюмень в связи с некорректной работой одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режиме, заверили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что самолет эксплуатируется компанией «А247». На фоне произошедшего Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, после завершения которой специалисты дадут оценку соблюдению перевозчиком требований к обслуживанию воздушного судна и действиям экипажа на фоне нештатной ситуации.

По данным пресс-службы, прокуратура обязалась проконтролировать соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров.

9 июля самолет киргизской компании «Асман айрланс» сразу после вылета из Бишкека вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Воздушное судно должно было отправиться в город Раззаков. Лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту, впоследствии его пришлось транспортировать с помощью тягачей.

Ранее в США самолет во время посадки получил повреждения из-за залпов салюта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!