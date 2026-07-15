В Тюмени вылетевший самолет вернулся в аэропорт из-за поломки силовой установки

Летевший из Тюмени в Белоярский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Ан-2, следовавший из Тюмени в Белоярский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Из заявления следует, что воздушное судно приземлилось на территории аэродрома примерно в 9:00 по местному времени (7:00 мск). Экипаж решил вернуться в Тюмень в связи с некорректной работой одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режиме, заверили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что самолет эксплуатируется компанией «А247». На фоне произошедшего Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, после завершения которой специалисты дадут оценку соблюдению перевозчиком требований к обслуживанию воздушного судна и действиям экипажа на фоне нештатной ситуации.

По данным пресс-службы, прокуратура обязалась проконтролировать соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров.

9 июля самолет киргизской компании «Асман айрланс» сразу после вылета из Бишкека вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Воздушное судно должно было отправиться в город Раззаков. Лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту, впоследствии его пришлось транспортировать с помощью тягачей.

Ранее в США самолет во время посадки получил повреждения из-за залпов салюта.