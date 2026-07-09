В Киргизии пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет киргизской авиакомпании «Асман айрланс» сразу после взлета в Бишкеке вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Воздушное судно должно было вылететь в город Раззаков. По словам представителя авиагавани, лайнер вернулся на взлетную полосу из-за технической неисправности.

«Пока не можем назвать, из-за какой именно неисправности он вернулся, но после приземления его транспортировали тягачами», — сказал собеседник агентства.

Это второй за три дня инцидент в гражданской авиации Киргизии. 7 июля пассажирский самолет компании Tez Jet при аварийной посадке в аэропорту Манас в Бишкеке завалился на бок после того, как у него сломалось одно из задних шасси.

21 июня самолет, следовавший из Уфы в Игарку, совершил аварийную посадку в аэропорту Сургута.

Ранее летевший в Москву самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.