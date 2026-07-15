Отели Таиланда снизили цены для россиян почти на 70%

Отели Таиланда продолжают бороться за российских туристов и снизили цены на летний сезон на 68%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметила руководитель таиландского направления в компании ПАКС Оксана Северина, у россиян востребованы все популярные тайские курорты, однако чаще остальных они выбирают остров Пхукет.

Отели разной категории в Таиланде предлагают скидки: недельный тур в пятизвездочный отель на Пхукете с завтраками на двоих с вылетом 6 августа стоит 203 тысячи рублей, в то время как аналогичный тур в Паттайю дешевле — 153,5 тысячи рублей, а при выборе трехзвездочного отеля цена снижается до 135 тысяч рублей на двоих с перелетом.

До этого выяснилось, что самое дорогое отельное бронирование в России этим летом обошлось туристам в 630 тысяч рублей. Речь идет о бронировании номера в пятизвездочном отеле в Ялте на девять ночей.

В АТОР также сообщали, что отели Сочи были вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт.

Ранее российских туристов призвали не пить воду из-под крана в египетских отелях.