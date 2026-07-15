Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Отели Таиланда снизили цены для россиян почти на 70%

АТОР: скидки в отелях Таиланда для россиян достигают 68%
Puwadol Pattananperm/Shutterstock/FOTODOM

Отели Таиланда продолжают бороться за российских туристов и снизили цены на летний сезон на 68%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметила руководитель таиландского направления в компании ПАКС Оксана Северина, у россиян востребованы все популярные тайские курорты, однако чаще остальных они выбирают остров Пхукет.

Отели разной категории в Таиланде предлагают скидки: недельный тур в пятизвездочный отель на Пхукете с завтраками на двоих с вылетом 6 августа стоит 203 тысячи рублей, в то время как аналогичный тур в Паттайю дешевле — 153,5 тысячи рублей, а при выборе трехзвездочного отеля цена снижается до 135 тысяч рублей на двоих с перелетом.

До этого выяснилось, что самое дорогое отельное бронирование в России этим летом обошлось туристам в 630 тысяч рублей. Речь идет о бронировании номера в пятизвездочном отеле в Ялте на девять ночей.

В АТОР также сообщали, что отели Сочи были вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт.

Ранее российских туристов призвали не пить воду из-под крана в египетских отелях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!