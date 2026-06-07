Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Туристы потратили на отель в Крыму 630 тыс. рублей

Самое дорогое отельное бронирование в РФ летом обошлось россиянам в 630 тыс. рублей
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Самое дорогое отельное бронирование в России этим летом обошлось туристам в 630 тысяч рублей. Об этом сообщила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова, пишет РИА Новости.

«Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса «Островок» на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей», — сказала она.

Кочеткова уточнила, что речь идет о бронировании номера в пятизвездочном отеле в Ялте на девять ночей.

В свою очередь самым дешевым бронированием стал заказ туристки на жилье в Калининграде. За одну ночь в хостеле она заплатила чуть более тысячи рублей.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отели Сочи вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт летом. Отельеры вынуждены снижать цену, «чтобы получить хоть какое-то количество гостей». Так, стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15% при том, что на лето были проданы лишь 25-30% номеров.

Ранее россиян предупредили об угрозе перехвата бронирования отелей мошенниками.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!