В АТОР заявили о снижении цен в отелях Сочи

Отели Сочи вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам члена экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Андрея Шишкина, отельеры вынуждены снижать цену, «чтобы получить хоть какое-то количество гостей». Так, стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15% при том, что на лето были проданы лишь 25-30% номеров.

По данным АТОР, авиабилеты тоже дешевеют, но туристы не торопятся с бронированием: загрузка отелей остается слабой, а спрос — осторожным. Кроме того, существует риск потери части турпотока по итогам сезона. Ключевыми причинами названы прохладная погода в начале лета и усиление конкуренции внутри Краснодарского края.

В компании Hotel Advisors отметили, что средняя цена номера на побережье Сочи снижается несколько месяцев подряд: в марте падение составило 6,8% год к году, в апреле — 12,9%, причем сильнее всего подешевели отели высокой категории (от 5,9% до 20%). Тем не менее это не привело к росту загрузки. Менеджер Дарья Немкова добавила, что спад спроса начался после мартовских праздников и сохраняется до сих пор.

