Российских туристов призвали не пить воду из-под крана в египетских отелях

Турагенты начали активно предупреждать отдыхающих об угрозе пищевых отравлений в египетских отелях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Cпециалисты отрасли рассылают клиентам рекомендации по безопасности: избегать использования водопроводной воды, не употреблять напитки со льдом, который изготавливается из местной воды, и использовать для гигиены полости рта только бутилированную воду.

Путешественники отмечают, что проблемы с качеством воды в Египте стали систематическими. Наибольшее количество жалоб на подобные инциденты поступает из отелей в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, в частности из объектов сетей Rixos, Pickalbatros Dana Beach Resort и Moreno Spa & Resort.

Отмечается, что в прошлом году Египет входил в число лидеров среди туристических направлений, где российские граждане чаще всего нуждались в медицинской помощи.

В мае Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта на фоне сообщений о массовом отравлении граждан РФ в одном из отелей.

Ранее сообщалось, что у россиянки остановилось сердце после отравления в Египте.