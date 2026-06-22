Россиян предупредили о рекордном обрушении цен на туры по одному из направлений

В странах Ближнего Востока уже нет военной напряжённости, но на туротрасль последние события повлияли достаточно сильно. Цены на туры в популярные у путешественников страны, включая ОАЭ, упали до рекордных значений, продемонстрировав практически четырёхкратное снижение, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Это долгожданная ситуация, потому что уже давно там нет никаких напряжённостей, прежде всего, в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, — перечислил эксперт. — Поэтому отложенный спрос мы уже наблюдаем».

В то же время он напомнил, что в настоящее время года спрос на эти страны традиционно снижается, что также отражается на ценах. Однако они могут быть выбраны как транзитные хабы – так, например, Дубай, Абу-Даби и Доха подходят для того, чтобы туристы останавливались там на несколько дней ради отдыха в отелях с бассейнами, похода в развлекательные центры и шопинга, отметил Арутюнов.

Он подчеркнул, что эти страны уже сейчас перехватывают туристов из-за «неведомо» низких цен. Так, например, некоторые отели принимают гостей на 3–4 ночи по стоимости одной ночи в обычное время.

«То есть цены упали в три–четыре раза. Я уже не говорю о том, что летом перелёт становится доступнее. Например, самые лучшие пятизвёздочные отели, которые стоили по $1000 в сутки, сейчас можно забронировать за $200 за номер», — подчеркнул специалист.

Что касается бюджетных гостиниц, то цены на проживание в них сейчас колеблются в районе $50–70 в сутки за номер, заключил Арутюнов.

Напомним, в 2026 году 44% всех проданных россиянам туров пришлись на Турцию. На втором по востребованности месте расположился Египет, который выбрали 13% путешественников. Вьетнам стал третьей по популярности страной. Отпуск в этой стране планируют 8% россиян. Точная цена туров во Вьетнам сильно зависит от перелёта, поскольку проживание в этой стране составляет от 7-8 тысяч рублей за 10 дней на двоих в отелях категории три звезды.

Ранее Мурманск вошёл в топ самых популярных направлений в России у туристов в июне.