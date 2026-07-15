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Общество

Россиянам назвали главные шаги для защиты пенсионера от мошенников

Юрист Чирикова: защитить пенсионера от мошенников можно несколькими шагами
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснять пожилому родственнику, что звонки от «сотрудников банка», «соцзащиты» или «попавших в беду родственников» — это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова.

Она призвала россиян рассказать близким пожилым людям о том, что им могут позвонить с якобы срочной пугающей новостью — важно, чтобы на такой случай пенсионер был подготовлен и не действовал импульсивно. Кроме того, Чирикова посоветовала в банковском приложении установить для пенсионера суточный лимит на покупки и переводы средств, чтобы в случае, если пожилой родственник все-таки поведется на обман, ущерб был минимальным.

Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на «Госуслугах». В том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действия с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения.

Специалист также порекомендовала оформить полный самозапрет на кредиты, что позволит избежать оформления займа в банке, МФО онлайн или очно в пользу аферистов.

«Прежде чем оформлять кредит, нужно будет этот самозапрет официально снять», — заключила эксперт.

Напомним, в России готовится к запуску новый механизм защиты граждан от телефонных мошенников. Минцифры разработало правила, по которым пострадавшие смогут вернуть похищенные деньги за счет банков или операторов связи. Подробнее о том, как будет работать новая система компенсаций и какие меры по борьбе с мошенниками уже действуют, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ростовский пенсионер решил помочь следователям и лишился 6,6 млн рублей.

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