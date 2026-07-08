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Общество

Ростовский пенсионер решил помочь следователям и лишился 6,6 млн рублей

В Ростове пенсионер лишился 6,6 млн рублей из-за мошенников
Мария Девахина/РИА Новости

В Ростовской области мошенники обманули россиянина, забрав у него более шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала 79-летнему пенсионеру позвонил «директор школы», в которой он раньше работал, и заявили, что вскоре ему должны позвонить «из следствия».

Вскоре ему перезвонили лжеследователи. По их словам, кто-то оформил на мужчину кредит под залог дачи и пытался отправить 870 тысяч рублей в недружественную страну.
Неизвестные оказывали на россиянина давление, утверждая, что он может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы этого не произошло, ему предложили «сотрудничать со следствием», чтобы вычислить преступников.

Для этого пенсионер вместе с сыном пришел в банк. Там он хотел снять деньги и закрыть вклад, но работник заподозрил неладное и счет мужчине заблокировали. В беседе со службой безопасности пенсионер заявил, что хочет отдать деньги детям и действует не под давлением аферистов. Счета ему разблокировали.

«Действуя по инструкции, пенсионер передал неизвестной женщине 6 650 000 рублей. После этого связь с мошенниками прервалась», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас причастных к схеме ищут.

Ранее в Сочи юноша попал в реанимацию после разговора с мошенниками.

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