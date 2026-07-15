Россиянам назвали способы продлить жизнь

Онищенко: отказ от алкоголя и борьба с ожирением помогут продлить жизнь

Россияне смогут продлить жизнь, если откажутся от алкоголя и сигарет, будут бороться с ожирением и поддерживать физическую активность. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Помочь в продлении жизни — здесь у нас есть огромные резервы. Это курение. <...> Это алкоголизм. Следующий резерв — ожирение, совсем новое явление. <...> И, конечно же, еще один огромный резерв — это абсолютная обездвиженность населения, особенно детского», — сказал специалист.

Онищенко добавил, что в некоторых направлениях уже есть позитивные результаты. В частности, за последние 16 лет показатель потребления чистого спирта на человека значительно упал — с 19 литров в 2009 году до 10 литров в 2026 году, отметил академик.

Несколькими часами ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация способна способствовать увеличению продолжительности жизни. По ее словам, все предусмотренные в России прививки доступны и необходимы в том числе людям старшего возраста.

Ранее Голикова назвала способы продлить жизнь на 10–15 лет.