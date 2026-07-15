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Общество

Пожилым россиянам назвали способ продлить жизнь

Попова: вакцинация помогает сохранить здоровье и продлить жизнь
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Вакцинация способна способствовать увеличению продолжительности жизни, а все предусмотренные в России прививки доступны и необходимы в том числе людям старшего возраста. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все прививки, входящие в национальный календарь вакцинации, могут положительно влиять на продолжительность жизни. Она подчеркнула, что их делают и пожилым людям.

Попова также напомнила, что каждую осень в России стартует всероссийская кампания по вакцинации. Она отметила, что прививка от гриппа особенно рекомендуется людям старшего возраста, поскольку помогает сформировать защитный иммунитет перед сезоном ОРВИ и гриппа.

Кроме того, глава Роспотребнадзора указала, что вакцинацию против пневмококковой инфекции следует проходить раз в пять лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Пожилым людям, проживающим в регионах, где распространен клещевой энцефалит, рекомендуется сделать соответствующую прививку. Также она напомнила о необходимости каждые десять лет проходить вакцинацию от дифтерии и столбняка, поскольку с возрастом риск заражения этими инфекциями возрастает.

Ранее были названы прививки, которые должен сделать каждый россиянин.

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