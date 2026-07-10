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Общество

Голикова назвала способы продлить жизнь на 10–15 лет

Голикова: правильное питание и спорт продлевают жизнь на 10–15 лет
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье способны увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на полях II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который проходит 9–10 июля в московском Центре международной торговли.

По словам Голиковой, говорить об одной привычке, способной существенно продлить жизнь, нельзя, поскольку ключевую роль играет образ жизни в целом. Она отметила, что важное значение имеют сбалансированное питание, своевременная профилактика заболеваний и работа по предупреждению когнитивных нарушений.

Вице-премьер подчеркнула, что здоровое долголетие зависит не только от питания и занятий спортом, но и от участия в культурной жизни. Она указала, что многие люди жалуются на нехватку времени для физических нагрузок или посещения театров, однако именно такие занятия являются частью здорового образа жизни.

Голикова добавила, что по этой причине уже почти два года ведется совместная работа с актером театра и кино, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимиром Машковым в сфере популяризации здорового долголетия.

Ранее был назван простой способ снизить риск всех хронических болезней на 21%.

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