Налоговая предъявила Блиновской новое требование

Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила новое финансовое требование к блогеру Елене Блиновской в рамках дела о ее банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника информагентства, претензии ФНС связаны с недоимкой по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 16 тысяч рублей по вкладам за 2023 год.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026 года суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее отцу Блиновской вернули квартиру стоимостью 50 млн рублей.