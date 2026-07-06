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Культура

Отцу Блиновской вернули квартиру за 50 млн рублей

Суд Москвы вернул отцу Елены Блиновской недвижимость в Москве
Григорий Сысоев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы постановил вернуть отцу Елены Блиновской Олегу Останину изъятую московскую квартиру. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет об апартаментах площадью около 80 квадратов в Четвертом Верхне-Михайловском проезде, парковке и кладовке. Предполагалось, что Блиновская переписала имущество на отца, чтобы скрыться от налогов. Из-за этого недвижимость изъяли и выставили на торги за 50 миллионов рублей. Мужчина уверял, что заработал на апартаменты самостоятельно. Мужчина является владельцем сети ветеринарных клиник. Его доход за несколько лет превысил 500 млн рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее адвокат Блиновской прокомментировала сообщения о ее зарплате в колонии.

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