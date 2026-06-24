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Общество

Россиянин поджег подругу из-за отказа купить ему спиртное

В Удмуртии мужчина поджег знакомую из-за отказа купить ему алкоголь
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Сарапуле будет судить 50-летнего мужчину, который обиделся на знакомую и попытался сжечь ее заживо. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

По данным следствия, пьяный обвиняемый попросил знакомую купить ему алкоголь. Получив отказ, он устроил скандал. Через некоторое время мужчина встретил женщину у продуктового магазина, облил ее куртку спиртосодержащей жидкостью, поджег зажигалкой и скрылся.

Потерпевшая выжила, но получила ожоги. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинение легкого вреда здоровью, материалы расследования направлены в суд. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина устроил пожар в доме, чтобы защититься от воображаемых атак соседа лазером.

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