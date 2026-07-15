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Общество

Россиянин отдал почти 3 млн рублей при попытке записаться на диспансеризацию

Житель Краснодара потерял миллионы, пытаясь попасть на медобследование
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Краснодаре 48-летний мужчина лишился 2,8 млн рублей после телефонной аферы, начавшейся с обычной записи на медобследование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сначала он оформил онлайн-заявку на диспансеризацию на сайте медучреждения, а затем с ним связались в мессенджере неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Аферисты выманили у мужчины код из СМС, после чего сообщили, что его якобы подозревают в пособничестве терроризму. Краснодарца запугали разговорами об уголовной ответственности и убедили снять деньги со счета, а также перевести их по указанным реквизитам.

Когда «сотрудники ведомств» перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

До этого пенсионерка из Ставропольского края отдала 20 млн рублей под угрозой ареста. Испуганная пенсионерка сняла со счетов все накопления и передала курьерам. Семь миллионов рублей она отдала во дворе своего дома, девять — в Армавире, три — в соседнем населенном пункте, а еще два миллиона повезла в Москву. В итоге по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

Ранее родители участника СВО отдали 12 млн рублей ради награды для сына.

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