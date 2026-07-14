Родители участника СВО поверили в награду для сына и лишились 12 млн рублей

В Нижегородской области мошенники выманили у у семьи участника СВО более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

От действий аферистов пострадали 67-летний мужчина и его супруга. Паре мошенники представились сотрудниками военкомата и заявили, что их не вернувшемуся с фронта сыну положена награда.

Вскоре пенсионеров убедили в том, что кто-то пытается похитить их деньги. Спасти средства можно было только отправив их на «экспертизу».

«Супруги несколько раз снимали сбережения и отдавали их неизвестным в Нижнем Новгороде и Пильнинском округе», – сообщается в публикации.

Всего мужчина и женщина отдали аферистам 12 миллионов рублей. Позже они поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Во время расследования правоохранителям удалось установить личность одного из курьеров.

Ранее сообщалось, что в Твери школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей.