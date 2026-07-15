В Минеральных Водах мошенники под угрозой ареста выманили у пенсионерки 20 млн рублей

68-летняя жительница Минвод поверила в несуществующее уголовное дело и лишилась 20 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что она подозревается в госизмене и содействии террористам. «Следователь» сообщил, что от ее имени пытались перевести деньги на финансирование недружественной страны. Мошенники угрожали женщине и ее родственникам и предлагали «помочь решить проблему».

Под давлением пенсионерка сняла со счетов все накопления и передала курьерам. Семь миллионов рублей она отдала во дворе своего дома, девять — в Армавире, три — в соседнем населенном пункте, а еще два миллиона повезла в Москву. После получения всех денег аферисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Нижегородской области родители участника СВО поверили в награду для сына и лишились 12 млн рублей.