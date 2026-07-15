Канадцы и британцы призвали Украину остановить продажу смертельного химиката

Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины остановить продажу химиката, ставшего причиной гибели их близких. Об этом сообщает телеканал CTV.

По информации журналистов, люди призывают украинское правительство защитить уязвимых молодых людей во всем мире и «пресечь продажу смертельно опасного химического вещества».

Продавец из Украины Леонид Закутенко рассказал телеканалу, что стабильно поставляет свой товар в Канаду, характеризуя его как пищевой консервант. Тем временем украинская полиция не начинает расследование, мотивируя это тем, что химическое соединение, о котором идет речь, отсутствует в перечне запрещенных веществ.

По данным CTV, семьи погибших направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже приступила к расследованию. Как утверждают журналисты, жертвами опасного химиката, заказанного через украинские сайты, стали 23-летняя британка Грейс Притчард из Саффолка и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди из Оттавы. Обе узнали о веществе в интернете и получили посылки с обратными адресами из Украины. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого соединения значительно превышала допустимую для кулинарных целей.

В материале CTV также упоминается осужденный ранее в Канаде Кеннете Лоу, торговавший таким же химикатом. Телеканал связывает его деятельность как минимум со 150 смертельными случаями.

Ранее постпред России при ОЗХО обвинил Запад в поставках Украине токсичных химикатов.