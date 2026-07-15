В российской халве нашли тяжелый металл

В халве «Азовской кондитерской фабрики» обнаружен тяжелый металл кадмий. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Опасную партию подсолнечной халвы забраковал белорусский Госсаннадзор. Произвела ее «Азовская кондитерская фабрика» из Ростовской области — один из крупнейших производителей халвы в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под проверку попали пачки по 350 граммов, изготовленные 28 февраля 2026 года.

Кадмий имеет свойство накапливаться в организме и повреждает почки и кости при длительном воздействии. В Белоруссии реализация опасной партии уже остановлена.

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