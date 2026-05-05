Названы самые опасные продукты для почек

Врач Залетова: колбасы и сосиски являются наиболее опасными продуктами для почек
Наиболее вредными для почек считаются продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, они создают нагрузку на этот орган из-за неорганических фосфатных добавок и большого количества соли.

«Эти продукты содержат огромное количество соли, которая способствует повышению давления. Это медленно разрушает почечные клубочки – нефроны, выполняющие фильтрацию крови. Еще высокосолевая диета значительно усиливает выведение кальция с мочой, что резко повышает риск образования камней», — сказала Залетова.

К опасным продуктам она отнесла и сладкие газированные напитки, особенно сделанные на основе ортофосфорной кислоты (например, кола). Она пояснила, что фосфор также повышает риск образования камней и развития хронической болезни почек.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов до этого рассказал «Газете.Ru», что щавелевая кислота в составе шпината может усугубить уже имеющиеся заболевания почек, а растительные белки – стать причиной аллергии.

