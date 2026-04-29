Эксперт рассказала, кому может навредить протеиновый хлеб

При употреблении хлеба с высоким содержанием белка нужно быть осторожным пациентам с заболеваниями почек, печени и другими проблемами со здоровьем. Об этом kp.ru рассказала заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина.

«Людям с заболеваниями почек, печени, подагрой или при строгих низкоуглеводных диетах лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом», — объяснила специалист.

По ее словам, употребление протеинового хлеба не отменяет необходимость придерживаться сбалансированного рациона. Такой продукт важно выбирать осознанно, поскольку простой цельнозерновой или мультизерновой хлеб также является хорошим источником белка и микронутриентов. Изделие с высоким содержанием белка может быть только полезным дополнением.

Эксперт добавила, что повышенную потребность в белке испытывают спортсмены, набирающие массу тела, пожилые люди, а также те, кто восстанавливается после травм.

До этого Савкина говорила, что бездрожжевой хлеб считается наиболее полезным для здоровья. Однако, по ее словам, многие ошибаются, ориентируясь на соответствующую надпись на этикетке. На самом деле это не отражает сути, так как в любой закваске, на которой готовится мучное изделие, есть дрожжи.

Ранее был развеян миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба.