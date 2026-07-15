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Общество

Психолог назвала главные отличия депрессии от лени

Психолог Коржаева: человек с депрессией теряет способность получать удовольствие
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Желание отложить выполнение всех дел не всегда связано с отсутствием мотивации. В некоторых такое состояние, которое многие путают с обычной ленью, указывает на серьезные проблемы, требующих помощи специалиста. Об этом в беседе с Life.ru предупредила нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева.

«Лень — это нежелание, когда «могу, но не хочу». Депрессия — это когда «очень хочу, но не могу». Или даже хотеть не могу», — объяснила специалист.

Психолог подчеркнула, что при лени человек обычно не хочет тратить силы на выполнение конкретного действия, потому что воспринимает его скучным или незначительным. В то же время при депрессии проблема кроется глубже: человек теряет способность получать удовольствие, строить планы на будущее и восстанавливаться даже после полноценного отдыха. Одним из основных симптомов становится апатия.

Эксперт посоветовала оценить свое состояние, ответив на несколько вопросов: получится ли выполнить задачу при наличии желания, помогает ли отдых, сохранился ли интерес к прежним увлечениям, есть ли планы на будущее и произошли ли изменения сна или аппетита. Если отрицательных ответов оказалось больше двух, рекомендуется обратиться к врачу.

При этом, по словам специалиста, депрессия не всегда бывает заметна окружающим, поскольку человек может продолжать работать и выглядеть жизнерадостным, несмотря на внутреннее истощение. Кроме того, схожие симптомы могут быть связаны с дефицитом витаминов и микроэлементов или гормональными нарушениями.

Психолог Оксана Корякина до этого говорила, что причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или последствия травмы. По ее словам, если человек более двух недель почти не встает с кровати, перестает ухаживать за собой, избегает общения с окружающими, теряет интерес к привычным занятиям и чувствует усталость даже после пробуждения, это может указывать на наличие серьезных психологических проблем.

Ранее врач рассказала, в каких случаях плаксивость может быть признаком заболевания.

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