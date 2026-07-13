Врач рассказала, в каких случаях плаксивость может быть признаком заболевания

Плаксивость не всегда свидетельствует о проблемах с психическим здоровьем — слезы могут быть естественной эмоциональной реакцией на стресс или трогательные моменты. Однако если повышенная чувствительность возникает без видимой причины, сохраняется длительное время и сопровождается другими симптомами, это может указывать на заболевание. Об этом в интервью RT сообщила кандидат медицинских наук, врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если человек в течение двух недель и более плачет практически ежедневно, теряет интерес к привычным занятиям, чувствует постоянную усталость, тревогу, нарушение сна, аппетита, <...> это может быть проявлением депрессии», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, повышенная эмоциональность может быть связана не только с психическими, но и с неврологическими заболеваниями. Например, после инсульта или черепно-мозговой травмы. Также причиной могут быть патологии щитовидной железы.

При стойкой плаксивости Демьяновская советует не только посетить невролога, но и провести лабораторные исследования для выявления возможных причин.

Недавно группа ученых пришла к выводу, что частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано со снижением психологического благополучия и ростом стресса.

Эксперты предполагают, что эффект может быть связан с дефицитом питательных веществ, влиянием пищевых добавок на мозг и нарушением микробиоты кишечника, которая играет важную роль в регуляции настроения и когнитивных функций.

Ранее врач объяснил биологическую причину предменструального синдрома.