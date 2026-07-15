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Общество

Арестованный миллиардер Трабер не признал вину

Адвокат Сочиянц: бизнесмен Трабер не признал вину по делу о заказном убийстве
Суды общей юрисдикции города Москвы

Бизнесмен Илья Трабер, обвиняемый по делу о заказном убийстве, не признал свою вину в преступлении. Об этом РИА Новости сообщил адвокат подсудимого Игорь Сочиянц.

«Это бред какой-то, конечно, он не признает вину», — подчеркнул юрист.

О задержании и аресте 75-летнего Ильи Трабера стало известно 17 июня. Тогда же в принадлежащих ему компаниях и домах прошли обыски.

Следственные действия связаны с расследованием убийства Александра Петрова — депутата Ленинградской области и отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Предпринимателю предъявили обвинения по статьям о покушении и незаконном обороте оружия.

Трабер и Петров считались деловыми партнерами с 1990-х годов. Их связывали совместные проекты в портовой отрасли и судостроении. По одной из версий следствия, причиной конфликта могла стать распродажа Петровым совместных активов.

Александр Петров был убит 24 октября 2020 года на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, неизвестный открыл огонь из винтовки с противоположного берега реки. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России, следственные действия продолжаются в Москве.

Ранее суд арестовал сообщника бизнесмена Трабера.

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