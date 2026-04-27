На молодежь приходится от 10 до 18% всех инфарктов и инсультов

Врач Юферева: инфаркт и инсульт у россиян моложе 45 лет случается в 10-18% случаев
В последние десятилетия врачи все чаще отмечают феномен «омоложения» сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего инсульта и инфаркта миокарда. На людей младше 45 лет приходится от 10 до 18% всех инфарктов и инсультов, – рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева.

«Согласно данным разных российских исследователей, наблюдается устойчивая тенденция к снижению среднего возраста пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Так, на долю инсультов у молодых людей 18-45 лет приходится около 10-15% всех инсультов, при этому молодых мужчин инсульт развивается в 1,5-2 раза чаще, чем у женщин соответствующего возраста. Похожая ситуация наблюдается и с инфарктом миокарда. В отечественной медицинской литературе указывается, что инфаркт миокарда у пациентов младше 45 лет составляет от 11 до 18% среди всех возрастных групп и частота его выявления у мужчин молодого возраста выше, чем у женщин», — объяснила врач.

Важно понимать, что несмотря на то, что инсульт и инфаркт нередко развивается внезапно, на фоне кажущегося благополучия, это не «случайные» события, а, как правило, итог длительного воздействия неблагоприятных факторов на организм.

«Именно поэтому меры профилактики играют ключевую роль: контроль уровня артериального давления, холестерина и глюкозы, поддержание оптимальной массы тела, надлежащий уровень физической активности и отказ от вредных привычек способны до 80% снизить риски инфарктов и инсультов. Традиционные факторы риска: курение, высокий уровень холестерина, повышенное давление, недостаточный уровень физической активности, наличие лишнего веса, сахарный диабет и другие», — заметила врач.

Профилактика ранних инфарктов и инсультов — это не сложная медицинская процедура, а привычки, которые можно внедрить в повседневную жизнь. Контроль давления, холестерина и сахара, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, управление стрессом, ночной сон не менее семи часов и регулярное наблюдение у врача — это простые и доказанные способы защитить сердце и мозг даже в молодом возрасте.

Ранее врач Конради сообщила, что более 40 млн россиян страдают от повышенного давления, которое является фактором риска инфарктов и инсультов.

 
