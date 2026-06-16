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Общество

Россиянин пытался сжечь дом с детьми, чтобы отомстить жене

В Красноярском крае отец пытался сжечь дом с детьми
СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае будут судить многодетного отца, который пытался сжечь дом с четырьмя спящими детьми, чтобы отомстить жене. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Новая Сокса, обвиняемый вместе с супругой находился в гостях у родственников и распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой.

Мужчина, разозлившись, ушел один и решил отомстить супруге. Он облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и поджег ее. Убедившись, что пламя разгорается, злоумышленник скрылся. Проходивший мимо сосед заметил возгорание и успел вывести четырех детей из горящего здания. Малолетним своевременно оказали медицинскую помощь, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Поджигателя задержали, возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее в Калининграде задержали подозреваемого в серии поджогов пиромана.

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