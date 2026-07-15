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Общество

«Пустышка с риском рака»: россиян предупредили об опасности одного из продуктов

ОСН: частое употребление мяса повышает риски онкозаболеваний и диабета
Suzanne Pratt/Shutterstock/FOTODOM

Среди россиян набирают популярность диеты, основанные на употреблении мясных продуктов и исключении растительных. Однако для здоровья это очень опасно, так как мясо после обработки фактически превращается в «пустышку», теряя почти все полезные вещества, в то время как из растительной пищи организм получает около 90% микроэлементов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Вред переработанного мяса доказан ВОЗ – в частности, исследователи выяснили, что сосиски, колбасы, бекон, замороженные котлеты, фабричные паштеты и прочие продукты повышают риски развития онкозаболеваний.

Еще один потенциальный вред мяса – это нарушение обмена веществ, на фоне чего растет риск развития сахарного диабета второго типа. Это связано с тем, что жир из мяса откладывается в мышцах, из-за чего клетки теряют способность реагировать на инсулин, вынуждая поджелудочную железу работать на износ. Это сильно повышает уровень сахара в крови и разрушает внутренние органы.

Кроме того, эксперты предупреждают о вреде мяса для сердца и сосудов из-за обилия в нем «плохого» холестерина, приводящего к образованию бляшек.

Однако полностью резко отказываться от мяса не стоит – это также может навредить организму на фоне стрессовой реакции. Специалисты советуют лишь снизить количество его потребления – например, вводить дни без мяса, заменяя его на более полезные растительные продукты. Кроме того, важно отказаться от переработанных мясных продуктов и полуфабрикатов, подчеркивают эксперты.

Накануне диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова сообщила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. Все научные исследования подтверждают критическую важность растительной пищи, которая выступает мерой профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, подчеркнула врач.

Ранее россиянам посоветовали оздоровить рацион растительным мясом.

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