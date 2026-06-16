Россиянам посоветовали оздоровить рацион растительным мясом

В мире набирают популярность растительные альтернативы мясу, изготовленные на основе сои, пшеницы, грибов, водорослей. По вкусу, текстуре и внешнему виду они максимально приближены к настоящему мясу, и могут использоваться для более разнообразного, здорового и сбалансированного рациона питания, рассказал завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев Общественной Службе Новостей.

Он отметил, что история растительных аналогов мяса связана с традиционными кухнями Азии и Европы, а сегодня такие продукты стали доступными в силу развития технологий.

«Мясо — не просто еда. В разных культурах оно связано с традициями, религией, праздниками и социальным статусом. Для многих людей отказ от мяса или замена его аналогами — вопрос не только здоровья, но и идентичности. Внедрение растительных альтернатив требует уважения к этим ценностям и гибкого подхода», — подчеркнул профессор.

По его мнению, в сфере разработки таких продуктов еще предстоит немало работы – так, производителям следует улучшать состав с акцентом на минимизацию добавок. Ученые пока продолжают изучать долгосрочное влияние таких продуктов на здоровье представителей разных групп населения.

Что касается потребителей, то для них растительное мясо может стать способом разнообразить рацион, считает Медведев. По его мнению, это в целом перспективное направление, которое делает питание более здоровым и позволяет уделить внимание экологическому аспекту.

До этого диетолог, гастроэнтеролог 1 категории Нурия Дианова заявила, что мясные и молочные продукты лучше полностью или хотя бы частично заменить на растительные аналоги – это позволит снизить риски серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы. Такой подход к питанию позволит предотвратить до шести тысяч преждевременных смертей в год, убеждена врач.

В России ранее оценили безопасность растительного «мяса» в бургерах.