В августе российским самозанятым впервые выплатят больничные пособия

Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тыс. или 50 тыс. рублей по своему желанию, при этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

При страховании на сумму в 50 тыс. рублей ежемесячный взнос составляет 1 920 рублей, на 35 тыс. — 1 344 рубля. Чтобы оформить страховку нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на «Госуслугах».

Вносить средства в счет страховки самозанятый начинает со следующего месяца после подачи заявления, отметил Балынин. А право на получение пособия при нетрудоспособности появляется спустя полгода ежемесячных страховых взносов. Таким образом, самозанятые, которые подавали заявления в январе этого года и начали вносить средства в феврале, смогут впервые получить больничные выплаты в августе, пояснил экономист.

«Важно подчеркнуть, что появившаяся с 2026 года возможность участия самозанятых в отношениях по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным решением человека: только при наличии такого желания у самозанятого», — заключил доцент.

Эксперты до этого отмечали низкий интерес самозанятых к программе добровольного социального страхования для получения больничного пособия. Как объясняла в беседе с «Газетой.Ru» руководитель налогового департамента сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева, главная причина заключается в разрыве между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный — привычная часть трудовой модели, а для самозанятого это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, отмечала эксперт.

Ранее стало известно, сколько компаний в России работают с самозанятыми.