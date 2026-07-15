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Общество

В августе российским самозанятым впервые выплатят больничные пособия

Доцент Балынин напомнил о первых больничных для самозанятых в августе
Пресс-служба Яндекса

Самозанятые могут застраховаться на случай заболевания или травмы на сумму 35 тыс. или 50 тыс. рублей по своему желанию, при этом ежемесячный взнос составляет 3,84% от страховой суммы. Участие в соцстраховании на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным, подчеркнул в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

При страховании на сумму в 50 тыс. рублей ежемесячный взнос составляет 1 920 рублей, на 35 тыс. — 1 344 рубля. Чтобы оформить страховку нужно подать заявление письменно или в электронном формате, в том числе это можно сделать в приложении «Мой налог» или на «Госуслугах».

Вносить средства в счет страховки самозанятый начинает со следующего месяца после подачи заявления, отметил Балынин. А право на получение пособия при нетрудоспособности появляется спустя полгода ежемесячных страховых взносов. Таким образом, самозанятые, которые подавали заявления в январе этого года и начали вносить средства в феврале, смогут впервые получить больничные выплаты в августе, пояснил экономист.

«Важно подчеркнуть, что появившаяся с 2026 года возможность участия самозанятых в отношениях по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным решением человека: только при наличии такого желания у самозанятого», — заключил доцент.

Эксперты до этого отмечали низкий интерес самозанятых к программе добровольного социального страхования для получения больничного пособия. Как объясняла в беседе с «Газетой.Ru» руководитель налогового департамента сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева, главная причина заключается в разрыве между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный — привычная часть трудовой модели, а для самозанятого это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, отмечала эксперт.

Ранее стало известно, сколько компаний в России работают с самозанятыми.

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