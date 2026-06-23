Стало известно, сколько компаний в России работают с самозанятыми

Почти 70% опрошенных компаний в России работают с самозанятыми

С самозанятыми сегодня работают 66% российских компаний. Чаще всего бизнес привлекает таких специалистов, чтобы временно закрыть кадровый дефицит или получить редкую экспертизу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Консоль» (есть у «Газеты.Ru»).

22% компаний за последний год увеличили количество самозанятых исполнителей, еще 30% сохранили сотрудничество с ними на прежнем уровне. При этом 15% бизнеса, наоборот, сократили число внешних исполнителей и расширили штат.

Главной причиной привлечения самозанятых остается нехватка кадров. Половина компаний используют этот формат, чтобы закрывать задачи на время поиска постоянного сотрудника. Еще 26% работодателей привлекают самозанятых для выполнения узкоспециализированных задач, требующих редкой экспертизы. Для масштабирования бизнеса такой формат используют 10% компаний, для проектной работы — 9%, а для внедрения новых технологий — 4%.

Особенно востребованы специалисты, которых сложно или экономически нецелесообразно держать в штате постоянно. Речь идет о разработчиках отдельных IT-решений, аналитиках, проектировщиках, дизайнерах и других экспертах высокой квалификации.

«В ближайшие годы роль самозанятых специалистов на рынке труда продолжит расти. На фоне кадрового дефицита и ускорения цифровизации компании все чаще будут формировать гибридные команды, сочетая штатных сотрудников и внешних исполнителей с узкой специализацией», — заявил юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.

По его словам, самозанятость постепенно становится для бизнеса не столько способом оптимизации затрат, сколько инструментом доступа к необходимым компетенциям.

«Особенно это заметно в IT, консалтинге, маркетинге и проектной деятельности, где компании покупают конкретный результат и профессиональные компетенции, а не рабочее время сотрудника», — отметил эксперт.

Поштак добавил, что по мере усиления конкуренции за квалифицированные кадры гибридная модель занятости будет использоваться все чаще, позволяя компаниям быстрее привлекать нужных специалистов под конкретные задачи без расширения постоянного штата.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. предпринимателей.

Ранее в Совфеде заметили странность с половиной самозанятых россиян.