Самозанятые в России не берут больничные

Главная причина низкого интереса самозанятых к программе добровольного социального страхования, позволяющей получать выплаты по больничным за счет ранее внесенных платежей, — разрыв между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный — привычная часть трудовой модели. Для самозанятого это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, сказала «Газете.Ru» руководитель налогового департамента сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева.

По данным Минтруда, к системе добровольного страхования на случай болезни подключились 25 тыс. самозанятых. На фоне общей численности таких работников в России — около 16 млн человек — первые результаты программы пока выглядят скромными.

«При нерегулярной загрузке такой платеж воспринимается не как гарантия для самозанятого, а как еще одна постоянная статья расходов. Кроме того, многие используют самозанятость как дополнительный доход, совмещают его с работой по найму или выполняют заказы эпизодически, а часть зарегистрированных самозанятых фактически не ведет активную деятельность. Для таких людей оплачиваемый больничный не является первоочередной потребностью: одни уже получают социальные гарантии через работодателя, другие не воспринимают самозанятость как основную профессиональную модель. Поэтому реальная целевая аудитория программы заметно меньше всей базы плательщиков НПД», — добавила Рязанцева.

По ее словам, еще один барьер — выплата доступна не сразу: чтобы получить ее, нужно платить взносы как минимум полгода. При этом размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы, периода уплаты взносов и общего страхового стажа, уточнила Рязанцева. Для самозанятого это сложнее, чем понятная формула — «заболел — получил компенсацию», сказала эксперт. Пока человек не видит простой связи между платежом сегодня и защитой дохода завтра, он, скорее всего, не подключится к программе, считает Рязанцева.

По ее мнению, самозанятым нужен не полный аналог трудового договора, а точечные элементы традиционной занятости без потери гибкости: защита дохода на период болезни, понятные правила паузы в проекте, прозрачное подтверждение статуса и дохода, предсказуемые выплаты и корректный документооборот с заказчиком. По сути самозанятым важно не «стать как штатные сотрудники», а получить возможность временно выпасть из рабочего процесса без потери дохода и не испортить отношения с заказчиком, уверена эксперт.

«Для бизнеса это тоже не второстепенный вопрос. Если компания регулярно привлекает самозанятых, болезнь исполнителя может сдвинуть сроки проекта и потребовать быстрой замены или перераспределения задач. Поэтому заказчикам важно понимать, что происходит в таких ситуациях: как исполнитель сообщает о перерыве, как фиксируется пауза в работе и кто берет задачу дальше. В этом смысле больничные для самозанятых становятся не только социальной гарантией, но и элементом более предсказуемой работы с внешними специалистами», — отметила Рязанцева.

По ее мнению, чтобы такие инструменты стали массовыми, их нужно объяснять проще: не как «добровольное страхование», а как понятную защиту дохода на случай болезни. Самозанятый должен сразу понимать, сколько он платит, когда может получить выплату и как оформить паузу в работе с заказчиком, сказала Рязанцева.

