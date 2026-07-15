Стало известно, как проводит досуг в СИЗО арестованная за порнографию Шурыгина

Арестованная по делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина), которая находится в московском следственном изоляторе, начала читать православные книги. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский, пишет РИА Новости.

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии», — сказал он.

Высотский отметил, что в женском изоляторе имеется большая библиотека. По его словам, Шурыгиной объяснили, что она может попросить у администрации список доступной литературы и выбрать книги для чтения.

Правозащитник добавил, что на вопрос о своем эмоциональном состоянии Шурыгина ответила, что не теряет оптимизма и старается искать позитив в любой ситуации.

14 июля Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шурыгиной срок пребывания в СИЗО до 19 августа 2026 года.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной возбудили в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов через мессенджер Telegram. Изначально блогершу отправили под домашний арест до 19 июля, однако она нарушила условия, пользуясь мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Суд согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО.

Ранее сообщалось, что сокамерницы заставили Шурыгину мыть полы и санузлы в СИЗО.