Шурыгину сразу заставили мыть полы и санузлы в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина моет полы и санузлы в СИЗО «Печатники», куда ее этапировали из зала суда. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, сокамерницы узнали блогершу и фактически возложили на нее эти обязанности. В одной камере с девушкой находятся женщины, задержанные за разные преступления: наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина — единственная, кого преследуют за создание и распространение контента для взрослых.

Сразу после прибытия в СИЗО с блогершей начал работать психолог. Также в заключении ей доступны прогулки, спортзал, библиотека и кружки, где можно заняться вышивкой или вязанием.

8 июля Троицкий районный суд отправил блогершу Диану Шурыгину в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном.

Шурыгину задержали в июне этого года. По версии следствия, она вместе с другими лицами снимала порно и продавала его в Telegram. После ее ареста задержали еще двоих фигурантов — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера. Telegram-каналы называют его продюсером «одной из онлифанщиц». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с Шурыгиной перед оглашением решения суда по делу о распространении порно.