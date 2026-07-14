Суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО

Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогерше Диане Шурыгиной (Шляниной). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил Шурыгину в СИЗО до 19 августа 2026 года, говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной возбудили в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов через мессенджер Telegram. Изначально блогершу отправили под домашний арест до 19 июля, однако она нарушила условия, пользуясь мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО.

По данным СМИ, после возбуждения дела блогерша пыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. В квартире девушки провели обыск и изъяли всю технику. После ее задержания по делу также проходят модель Настя Холод и немец Людвиг Кричкер, которого Telegram-каналы называют «продюсером одной из онлифанщиц».

Ранее сообщалось, что у Шурыгиной может начаться ломка в СИЗО.