В ДР Конго выросло число жертв лихорадки Эбола

Количество погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 750. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.

По последним данным, в республике подтверждены 2011 случаев заболевания. Из них 754 закончились летальным исходом.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее представитель ВОЗ сделал пугающее заявление о масштабах вспышки Эболы.