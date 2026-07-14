Представитель ВОЗ сделал пугающее заявление о масштабах вспышки Эболы

ВОЗ: число больных Эболой в Конго может в 2-4 раза превышать официальные данные

Истинные масштабы вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго могут в два-четыре раза превышать официальные данные. Об этом предупредил директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Чикве Ихеакуазу, передает Reuters.

По словам представителя ВОЗ, четыре из каждых пяти новых случаев заражения в эпицентре вспышки не имеют известной связи с уже выявленными пациентами, что указывает на интенсивную передачу вируса в сообществах.

«80% новых подтвержденных пациентов в Буниа не входят в известные контактные списки», — заявил Ихеакуазу.

Буниа — столица конголезской провинции Итури, на которую сейчас приходится около 90% всех зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Эбола. Численность населения города составляет порядка 1 млн человек. Примерно каждый второй местный житель, сдающий тест на вирус, оказывается инфицированным.

По словам Ихеакуазу, реальные масштабы распространения болезни остаются за пределами мониторинга ВОЗ еще и из-за того, что в большинстве случаев ставший причиной нынешней вспышки штамм Bundibugyo вызывает более легкие симптомы, чем другие. В результате многие заболевшие остаются дома под присмотром родственников, а к медикам обращаются лишь при ухудшении состояния.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.